Advertising

fattoquotidiano : Luca Lucci, il capo ultrà del Milan condannato a sette anni di reclusione per traffico di droga - anteprima24 : ** #Droga, sette #Arresti tra ##Napoli e ##Caserta: in manette anche attore di #Gomorra ** - infoitinterno : Spacciavano droga tra Caserta e Napoli: sette arresti - ilgiornalelocal : Cento mini dosi vedute al giorni, ordini in 10 secondi #Droga, spaccio sull'asse Caserta-Scampia: sette arresti… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Spacciavano droga tra #Caserta e #Napoli: sette arresti -

persone nei guai, tra queste Vincenzo Sacchettino, 24 anni, protagonista della serie 'Gomorra'... Sacchettino era fià finito in carcere nel 2019 per. In manette sono finiti, nella stessa ...Ha guidato un pulmino per 20 ore, da Busto Arsizio alla Polonia, per portare in Italiabimbi ... aiuta i giovani problematici delle periferie milanesi a non perdersi nel crimine e nella. A ...NAPOLI, 11 MAG - Figura anche Vincenzo Sacchettino, 24 anni, che ha interpretato il personaggio chiamato "Danielino" della serie "Gomorra", tra le sette persone arrestate ieri dai carabinieri della Co ...(Corriere TV) Sono sette i provvedimenti cautelari emessi dalla Procura di ... di intercettazioni telefoniche dalle quali si è potuto accertare il traffico di droga e le modalità (Cronache Campania) ...