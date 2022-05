Draghi prova a forzare la mano con Biden e a porsi come mediatore sull'Ucraina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un rilancio del processo diplomatico nella crisi Ucraina. È questo l’auspicio espresso da Mario Draghi nel corso della sua conferenza stampa di oggi all’ambasciata italiana a Washington. Pur mantenendo una netta collocazione atlantica e ribadendo il proprio sostegno a Kiev, il premier ha cercato di smarcarsi dalla linea dura di Regno Unito e Polonia, cercando di spingere la Casa Bianca verso una maggiore apertura nei confronti dei negoziati. “La guerra ha cambiato fisionomia: inizialmente si pensava ci fosse un Golia e un Davide, era un'impresa disperata che sembrava non riuscire. Oggi il panorama si è completamente capovolto. Non c'è più un Golia. La parte che sembrava invincibile non lo è più”, ha detto Draghi. “Tutte la parti, e in particolare Russia e Stati Uniti, devono fare lo sforzo di sedersi a un tavolo”, ha aggiunto. Il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un rilancio del processo diplomatico nella crisi. È questo l’auspicio espresso da Marionel corso della sua conferenza stampa di oggi all’ambasciata italiana a Washington. Pur mantenendo una netta collocazione atlantica e ribadendo il proprio sostegno a Kiev, il premier ha cercato di smarcarsi dalla linea dura di Regno Unito e Polonia, cercando di spingere la Casa Bianca verso una maggiore apertura nei confronti dei negoziati. “La guerra ha cambiato fisionomia: inizialmente si pensava ci fosse un Golia e un Davide, era un'impresa disperata che sembrava non riuscire. Oggi il panorama si è completamente capovolto. Non c'è più un Golia. La parte che sembrava invincibile non lo è più”, ha detto. “Tutte la parti, e in particolare Russia e Stati Uniti, devono fare lo sforzo di sedersi a un tavolo”, ha aggiunto. Il ...

