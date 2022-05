Crema viso uomo | le migliori a meno di 20 euro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La beauty routine non è più una prerogativa solamente delle donne. Oggi infatti anche lui può dedicarsi alla skincare e prendersi cura della pelle usando unaefficace e semplice da usare. Come dovrebbe essere un prodotto per la pelle dell’? Se le donne adorano coccolarsi con diverse tipologie di creme e formulazioni particolari, gli uomini apprezzano i prodotti smart e tutto in uno. Come scegliere unaCome scegliere la giustaper? ll prodotto giusto idrata l’epidermide, contrasta la formazione delle rughe e dei segni dell’invecchiamento. Non solo: protegge dall’azione degli agenti atmosferici e mira a lenire possibili irritazioni causate dalla rasatura. Proprio come ...