Cosa sta accadendo nelle ultime 48 ore Il generale svela i piani di Putin | ecco l' obiettivo finale

I russi stanno incontrando diverse difficoltà. A delineare il quadro della guerra in Ucraina ci pensa Maurizio Fioravanti. In collegamento con Myrta Merlino per l'Aria Che Tira, il generale porta la prova: "Abbiamo visto nelle ultime 48 ore una concentrazione di militari bielorussi al confine, proprio per aumentare la pressione sull'esercito ucraino, dividere le forze e alleggerire la situazione nell'area di Kharkiv". Nella puntata in onda su La7 l'11 maggio, Fioravanti si sofferma anche sul discorso di Vladimir Putin tenuto il 9 maggio durante la parata: "Lo scenario, speriamo che non avvenga, è quello di voler creare disordini ad hoc sia con la Bielorussia che con la piccola Transnistria e quindi motivare di più l'intervento in Donbass". D'altronde dal punto di vista strategico ...

