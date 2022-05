Cori sulla morte di Emiliano Sala, il Nizza condanna: 'Non ci riconosciamo in tutto questo' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Nizza deve ricorrere ad un comunicato ufficiale per dissociarsi da alcuni Cori che si sono sentiti stasera all'Allianz Riviera durante... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildeve ricorrere ad un comunicato ufficiale per dissociarsi da alcuniche si sono sentiti stasera all'Allianz Riviera durante...

Advertising

sportli26181512 : Cori sulla morte di Emiliano Sala, il Nizza condanna: 'Non ci riconosciamo in tutto questo': Il Nizza deve ricorrer… - caronte78 : Piccola nota malinconica sulla partita di stasera.Fara male vedere una squadra spinta dal tifo organizzato fare cor… - Zio_Dino : @Curenna @MarcelloPiccya La rivelazione t'ha fatto bene Marcé ?????? (Cori, guarda sulla mia tl per capire ??????) - DucadiMolinelli : @Onestidal2007 @ESabauda @ilciccio67 “Non c’è nessun divieto” nel settore ospiti. Non possono entrare bandiere/scia… - scoglionat4 : @SasatoreS che poi oltre allo sbavare questo chiarimento la cosa meno spontanea sulla faccia della terra c'è poco da fare i cori da stadio -