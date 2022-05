Clemente Russo non la controlla più: “Sono ossessionati”, disastro subito dopo la diretta [VIDEO] (Di mercoledì 11 maggio 2022) Clemente Russo non la controlla e si scatena il finimondo. subito dopo la puntata cadono tutte le maschere una per una. Playa Sgamada Clemente Russo e Laura Maddaloni (Mediasetplay screenshot)subito dopo la diretta si è scatenato il finimondo è Clemente Russo non è riuscito a controllarla più. Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi sembra aver lasciato strascichi pesantissimi.Laura Maddaloni è stata eliminata al televoto ed è finita su Playa Sgamada, ritrovando suo marito Clemente Russo. Appena scesa dalla barca la Maddaloni è stata una furia e non vedeva l’ora di raccontare ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 11 maggio 2022)non lae si scatena il finimondo.la puntata cadono tutte le maschere una per una. Playa Sgamadae Laura Maddaloni (Mediasetplay screenshot)lasi è scatenato il finimondo ènon è riuscito arla più. Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi sembra aver lasciato strascichi pesantissimi.Laura Maddaloni è stata eliminata al televoto ed è finita su Playa Sgamada, ritrovando suo marito. Appena scesa dalla barca la Maddaloni è stata una furia e non vedeva l’ora di raccontare ...

