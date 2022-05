C'è la mano russa dietro l'attacco hacker a Senato e Difesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci sarebbe una firma russa dietro l'attacco hacker contro alcuni dei principali siti istituzionali d'Italia. A colpire infatti il Senato, il Ministero della Difesa ed altri enti sarebbe stato un noto gruppo di cyber war a stretto contatto con Mosca, il gruppo Killnet. Il gruppo hacker Killnet potrebbe essere considerato la risposta filorussa agli attacchi cyber subiti dalla stessa Russia fino ad oggi. Non è un caso che tra le sue vittime ci sia proprio lo stesso sito di Anonymous, ma anche siti e servizi digitali della Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Romania. Non parliamo più di cyber crime o di gang ransomware che hanno dato il loro supporto alla rispettiva patria ma di un gruppo di hacker, foreign fightes o cyber warriors o ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ci sarebbe una firmal'contro alcuni dei principali siti istituzionali d'Italia. A colpire infatti il, il Ministero dellaed altri enti sarebbe stato un noto gruppo di cyber war a stretto contatto con Mosca, il gruppo Killnet. Il gruppoKillnet potrebbe essere considerato la risposta filoagli attacchi cyber subiti dalla stessa Russia fino ad oggi. Non è un caso che tra le sue vittime ci sia proprio lo stesso sito di Anonymous, ma anche siti e servizi digitali della Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Romania. Non parliamo più di cyber crime o di gang ransomware che hanno dato il loro supporto alla rispettiva patria ma di un gruppo di, foreign fightes o cyber warriors o ...

