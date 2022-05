Borse brillanti in attesa dell'inflazione Usa. Tornano positivi tassi in asta BoT (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’andamento dei prezzi è in focus per capire quanto saranno aggressive le prossime mosse della Federal Reserve. Petrolio in rialzo, gas in calo. Spread risale a 200 punti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’andamento dei prezzi è in focus per capire quanto saranno aggressive le prossime mossea Federal Reserve. Petrolio in rialzo, gas in calo. Spread risale a 200 punti

InvestingItalia : Borse Europa in calo su trimestrali non brillanti, nervosismo per aumento tassi Fed - -