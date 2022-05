Addio Alessandro Cattelan | la situazione è drammatica | un crollo mai visto

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Un risveglio drammatico per, purtroppo non c’è l’ha fatta: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori televisivi e radiofonici che ha fatto la storia televisiva soprattutto con programmi dedicati alla musica, la sua vera passione, è lui. Oggi è uno dei volti di punti apprezzati dal pubblico e dallo spettacolo in genere. Ha avuto l’onore di essere scelto per la conduzione dell’Eurovision 2022. Spesso, però, i personaggi devono affrontare qualcosa che non è del tutto positivo. curiosità (foto web)Nato e cresciuto a Tortona,, classe 1987, ha esordito nel 1987 come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro, cominciando nel 2000 con la ...