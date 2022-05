The Division 2 si aggiorna con la Stagione 9 (Di martedì 10 maggio 2022) Ubisoft è lieta di annunciare l’arrivo per il 12 maggio della Stagione 9: Alleanza Segreta di The Division 2, la quale porterà in gioco una lunga serie di contenuti che potete consultare a seguire. Nuova Stagione per The Division 2 Nuova modalità co-op a 8 giocatori: Conto alla Rovescia è una nuova, intensa modalità cooperativa nella quale fino a otto agenti della Divisione vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale. Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida. La Divisione dovrà fronteggiare da nemici noti e dovrà difendersi per assicurare la centrale prima di richiedere l’estrazione entro lo scadere del ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 10 maggio 2022) Ubisoft è lieta di annunciare l’arrivo per il 12 maggio della9: Alleanza Segreta di The2, la quale porterà in gioco una lunga serie di contenuti che potete consultare a seguire. Nuovaper The2 Nuova modalità co-op a 8 giocatori: Conto alla Rovescia è una nuova, intensa modalità cooperativa nella quale fino a otto agenti dellae vengono mandati a stabilizzare una centrale elettrica: hanno 15 minuti a disposizione per prevenirne il blocco totale. Gli agenti si schierano in due squadre da quattro, iniziano da posizioni differenti sulla mappa e devono collaborare per superare la sfida. Lae dovrà fronteggiare da nemici noti e dovrà difendersi per assicurare la centrale prima di richiedere l’estrazione entro lo scadere del ...

