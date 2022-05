Tennis, Jannik Sinner diventa un fumetto per Panini (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo aver partecipato al Mille di Madrid la scorsa settimana – eliminato dal canadese F. Auger-Aliassime – Jannik Sinner si prepara in modo speciale per il match di questa sera agli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. Roma è la capitale del Tennis questa settimana. Gli Internazionali d’Italia hanno preso il via l’8 maggio e domenica 15 avranno i campioni di questa edizione degli #IBI2022. Jannik Sinner farà il suo esordio sul campo centrale del Foro Italico nel serale di oggi contro Pedro Martinez. Proprio per festeggiare il n.13 azzurro dallo scorso 5 maggio è possibile ordinare sul sito della Panini.it il fumetto intitolato Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato del Tennis illustrato proprio dal ... Leggi su velvetmag (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo aver partecipato al Mille di Madrid la scorsa settimana – eliminato dal canadese F. Auger-Aliassime –si prepara in modo speciale per il match di questa sera agli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Affronterà lo spagnolo Pedro Martinez. Roma è la capitale delquesta settimana. Gli Internazionali d’Italia hanno preso il via l’8 maggio e domenica 15 avranno i campioni di questa edizione degli #IBI2022.farà il suo esordio sul campo centrale del Foro Italico nel serale di oggi contro Pedro Martinez. Proprio per festeggiare il n.13 azzurro dallo scorso 5 maggio è possibile ordinare sul sito della.it ilintitolato Piccoli grandi campioni, il manuale illustrato delillustrato proprio dal ...

