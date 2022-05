Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia cresce di mezzo punto. Ora supera il Pd dell’1,6% (Di martedì 10 maggio 2022) Sono il colpo di reni di Fratelli d’Italia e il brusco calo del Pd a caratterizzare gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg. Il partito di Giorgia Meloni avanza di mezzo punto e arriva al 22,6%, mentre quello di Enrico Letta cede ben sei decimali, e scende al 21%. Ora la differenza tra le due parti è dell’1,6%. Era solo dello 0,5% una settimana fa. Il Pd probabilmente perde terreno a favore degli alleati del Movimento 5 Stelle in recupero e in crescita di tre decimali, a quota 12,8%, e delle forze minori di sinistra, come Articolo 1, che va dal 2,3% al 2,5%, o i Verdi, che salgono di un decimale e sono al 2,4%. Questi partiti, però, beneficiano anche della discesa di Sinistra Italiana, che perde lo 0,3% ed è ora 2,1%. Nel centrodestra ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 10 maggio 2022) Sono il colpo di reni die il brusco calo del Pd a caratterizzare gli ultimidi Swg. Il partito di Giorgia Meloni avanza die arriva al 22,6%, mentre quello di Enrico Letta cede ben sei decimali, e scende al 21%. Ora la differenza tra le due parti è,6%. Era solo dello 0,5% una settimana fa. Il Pd probabilmente perde terreno a favore degli alleati del Movimento 5 Stelle in recupero e in crescita di tre decimali, a quota 12,8%, e delle forze minori di sinistra, come Articolo 1, che va dal 2,3% al 2,5%, o i Verdi, che salgono di un decimale e sono al 2,4%. Questi partiti, però, beneficiano anche della discesa di Sinistra Italiana, che perde lo 0,3% ed è ora 2,1%. Nel centrodestra ...

