Pentathlon, World Cup Albena 2022: avanzano alle semifinali tutte e 4 le azzurre al via delle qualificazioni (Di martedì 10 maggio 2022) Ha preso il via nella giornata odierna la terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno. L’appuntamento di Albena (Bulgaria) è scattato con le qualificazioni femminili che porteranno a semifinali e, successivamente, alla finale in programma sabato 14 maggio. Per i colori azzurri erano impegnate Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre portacolori hanno tutte staccato il pass per il turno successivo e lo hanno spesso fatto in maniera brillante. Nel Gruppo A, infatti, Aurora Tognetti ha concluso al comando con 1062 punti contro i 1046 della britannica Charlie Follett ed i 1045 della uzbeka Alise Fakhrutdinova. Quarta la messicana Tamara Vega con 1044 a pari merito ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Ha preso il via nella giornata odierna la terza tappa dellaCupdimoderno. L’appuntamento di(Bulgaria) è scattato con lefemminili che porteranno ae, successivamente, alla finale in programma sabato 14 maggio. Per i colori azzurri erano impegnate Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre portacolori hannostaccato il pass per il turno successivo e lo hanno spesso fatto in maniera brillante. Nel Gruppo A, infatti, Aurora Tognetti ha concluso al comando con 1062 punti contro i 1046 della britannica Charlie Follett ed i 1045 della uzbeka Alise Fakhrutdinova. Quarta la messicana Tamara Vega con 1044 a pari merito ...

