“Non ve lo permetto”. Ilary Blasi e il fattaccio all’Isola dei Famosi, durissima con i 2 naufraghi (Di martedì 10 maggio 2022) Scontro acceso tra i naufraghi e Ilary Blasi usa il pugno duro. Sono giorni elettrici all’Isola dei Famosi dove da poco è sbarcata Mercedesz Henger. La figlia di Eva in un primo momento era intenzionata non partecipare al reality dopo l’incidente della madre. Ma quest’ultima l’ha convinta e quindi Mercedesz è arrivata come da programma. Mentre lei è sempre più vicina a Edoardo Tavassi, Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis continuano a punzecchiarsi. E stavolta interviene la conduttrice. Come ricorderete i due erano stati protagonisti di un durissimo scontro. Tutto era nato da un faccia a faccia tra Clemente Russo e l’attore con il primo che aveva detto di voler fare un ‘c…’ così a Nicolas. Quindi è intervenuta Laura Maddaloni: “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) Scontro acceso tra iusa il pugno duro. Sono giorni elettricideidove da poco è sbarcata Mercedesz Henger. La figlia di Eva in un primo momento era intenzionata non partecipare al reality dopo l’incidente della madre. Ma quest’ultima l’ha convinta e quindi Mercedesz è arrivata come da programma. Mentre lei è sempre più vicina a Edoardo Tavassi, Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis continuano a punzecchiarsi. E stavolta interviene la conduttrice. Come ricorderete i due erano stati protagonisti di un durissimo scontro. Tutto era nato da un faccia a faccia tra Clemente Russo e l’attore con il primo che aveva detto di voler fare un ‘c…’ così a Nicolas. Quindi è intervenuta Laura Maddaloni: “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una ...

