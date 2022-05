L’ultima beffa dei Benetton. Cambiano nome al loro tesoretto. Ritirata Schemaquarantatrè arriva Schema Alfa. Così blindano gli 8,2 miliardi presi per le autostrade (Di martedì 10 maggio 2022) Se si può cambiare tutto per non cambiare niente, modificare giusto il nome di qualcosa che però resta immutata ha il sapore della presa in giro. Eppure è questa L’ultima trovata dei Benetton, che ieri col nuovo presidente di Edizione – la cassaforte di famiglia – Alessandro Benetton (nella foto), ha annunciato che la società veicolo con cui blinderanno la holding Atlantia non si chiamerà più Schemaquarantatré, nome che richiama il numero dei morti del ponte Morandi di Genova. Ritirata Schemaquarantatrè arriva Schema Alfa. Così i Benetton blindano gli 8,2 miliardi presi per le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Se si può cambiare tutto per non cambiare niente, modificare giusto ildi qualcosa che però resta immutata ha il sapore della presa in giro. Eppure è questatrovata dei, che ieri col nuovodente di Edizione – la cassaforte di famiglia – Alessandro(nella foto), ha annunciato che la società veicolo con cui blinderanno la holding Atlantia non si chiamerà piùquarantatré,che richiama il numero dei morti del ponte Morandi di Genova.gli 8,2per le ...

