LIVE Sinner-Martinez 6-4 3-0 | ATP Roma 2022 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break nel 2º set

(Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Gran smorzata diche ha attaccato la rete. 40-0 Servizio, diritto e chiusura semplice a rete per. 30-0 Gran prima del. 15-0 Servizio e diritto dell’italiano. 3-1 CHE ERRORE DICON IL DIRITTO SOTTORETE! Poteva fare altre scelte il tennista azzurro. 40-15 BOLIDE IN RISPOSTA DICON IL DIRITTO! 40-0 Sul nastro il diritto dal centro del campo di. 30-0 Servizio e palla corta di. 15-0 Di poco largo il recupero di diritto sottorete di. 3-0CONFERMATO DA! Bravissimoad annullare la chance di. AD-40 Chiusura a rete di ...

Terza giornata degli Internazionali d'Italia. Janniksfida sul Centrale lo spagnolo Pedro Martinez.- Martinezsu Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in diretta con il nostro liveblog... a seguire tocca all'azzurro! 19.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Jannik ...3-1, Martinez tiene il servizio a 0. 3-0, l’azzurro conferma il break tenendo la battuta a 30! Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e Now. CONTINUA A LEGGERE. Il tabello ...A Roma è il giorno di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino sfida sul Centrale del Foro Italico lo spagnolo Pedro Martinez, 25 anni, numero 40 del mondo, un titolo in carriera (quest’anno a Santiago) ...