LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattordici uomini in fuga, gruppo a 11?. Si ritira Miguel Angel Lopez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA GENERALE Giro d'Italia 2022

13.31 Problema meccanico in gruppo per Davide Bais, mentre l'andatura lentamente inizia a rialzarsi sotto la spinta di Salvatore Puccio.

13.30 Nel frattempo il distacco del gruppo continua a crescere, salito già a 11".

13.28 Ecco il comunicato ufficiale dell'Astana Qazaqstan, che cita così: "Durante gli ultimi giorni, stava soffrendo per un infortunio al fianco sinistro. Comunicheremo di più appena sapremo di più dal medico di squadra".

RACE: @Giroditalia Unfortunately, @SupermanLopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury. We will communicate about more info about rider statement as ...

