L’autotrapianto monofollicolare dei capelli

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 maggio 2022) Ebbene sì, è capitato anche a Fabio: un ragazzo di 31 anni, sportivo e dallo spirito vivace ma che già da quando aveva 20 anni ha iniziato a perdere, soprattutto a livello delle tempie. Quando è venuto a trovarci in clinica ci ha raccontato di tutti i tentativi fatti fino a quel momento: lozioni per, integratori, trattamenti di vario genere… ma alla fine l’unica soluzione che aveva davvero funzionato era stata un cappellino da baseball, con cui coprire quella stempiatura che stava aumentando e che gli creava ogni giorno maggiore disagio! Quello di Fabio è uno dei tanti casi che in Clinica Villa Sant’Apollonia trattiamo per aiutare gli uomini che, prima o dopo, incorrono nel problema della calvizie. Anche se la perdita di, ovvero l’alopecia androgenetica, non riguarda solo il sesso maschile ma in qualche caso ...