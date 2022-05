**L.elettorale: Meloni, 'spero centrodestra compatto su no proporzionale'** (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Qui lo sanno tutti che si fanno le leggi elettorali all'ultimo minuto perchè così 'me la sistemo'. Ci proveranno, ovviamente. Per fare quale grande riforma? La legge proporzionale. Così risprofondiamo dritti dritti nella Prima Repubblica. E' la cristallizzazione dell'ingovernabilità, del voto aggirato". Così Giorgia Meloni a Viterbo. "Confido nella compattezza del centrodestra, in questo caso, nel respingere il tentativo di una riforma in senso proporzionale". Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Qui lo sanno tutti che si fanno le leggi elettorali all'ultimo minuto perchè così 'me la sistemo'. Ci proveranno, ovviamente. Per fare quale grande riforma? La legge. Così risprofondiamo dritti dritti nella Prima Repubblica. E' la cristallizzazione dell'ingovernabilità, del voto aggirato". Così Giorgiaa Viterbo. "Confido nella compattezza del, in questo caso, nel respingere il tentativo di una riforma in senso".

