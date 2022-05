Ilary Blasi conquista i fan con un look total black a L’Isola dei Famosi | top trasparente e gonna di raso

(Di martedì 10 maggio 2022) Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento condei, arrivato ormai alla quindicesima puntata. Oltre le vicende dei naufraghi però ad attirare l’attenzione è stato soprattutto ildella conduttrice,. Con un outfitpiuttosto audace ha infatti incantato il pubblico.opta per un audacedei: la foto Sebbene il pubblico dedeisi sintonizzi su Canale 5 per sapere cosa accade in Honduras, è certo che a far parlare di sé spesso è anche la conduttrice del programma,. La donna, da sempre ...

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - dori_hoxhaaa : RT @AndreaGalastro: ilary blasi che canta bagno a mezzanotte è l’eurovision di canale 5 #isola - Reby222 : RT @Ninomauger: Volevo dire agli spagnoli che l’unica Chanel che conosciamo è la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ! ???? #EUROVISION - Ninomauger : RT @Ninomauger: Volevo dire agli spagnoli che l’unica Chanel che conosciamo è la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ! ???? #EUROVISION - RealGossipland : Ilary Blasi ha cazziato Roger dopo aver scoperto una pesante violazione del regolamento DETTAGLI QUI… -

Perché Il doppio appuntamento settimanale aveva fatto sperare gli amanti del survivor show Isola dei Famosi , anche quest'anno condotto da. Eppure c'è stato un cambiamento nel ...di Arianna Ascione Quindicesima puntata del programma di Canale 5 condotto da, i voti ai protagonisti 1 di 8 Alvin, voto: 8 "Oggi è la giornata più difficile, non per compassione ma per il calore. Non si muove neanche un'onda". Non sarà facile per i naufraghi ma ...Roger Balduino ha rischiato grosso questa volta, infrangere il regolamento non è mai una buona idea. Durante la puntata di ieri sera, Ilary Blasi in collegamento con il naufrago l'ha messo al corrente ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...