Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Fisco raddoppia: 60 giorni di tempo, anziché 30 giorni, per pagare gli avvisi bonari con cui l’Agenzia delle Entrate comunica delle irregolarità da sanare. È una delle novità, ricorda laleggepertutti.it, contenute nella legge di conversione del cosiddetto decreto Energia, al vaglio del Parlamento. La misura, però, non durerà in eterno: sarà possibile pagare in 60 giorni solo nel periodo che trascorre tra l’entrata in vigore della legge di conversione (dovrà essere approvata al massimo entro il 20 maggio) ed il 31 agosto 2022. Significa che – a meno di successive proroghe – dal 1° settembre tutto torna come prima, cioè bisognerà mettersi a posto entro 30 giorni. Una sorta di «polmoncino» di tempo, insomma, che il legislatore ha voluto dare ai contribuenti con qualche conto in sospeso ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilraddoppia: 60 giorni di, anziché 30 giorni, per pagare glicon cui l’Agenzia delle Entrate comunica delle irregolarità da sanare. È una delle novità, ricorda laleggepertutti.it, contenute nella legge di conversione del cosiddetto decreto Energia, al vaglio del Parlamento. La misura, però, non durerà in eterno: sarà possibile pagare in 60 giorni solo nel periodo che trascorre tra l’entrata in vigore della legge di conversione (dovrà essere approvata al massimo entro il 20 maggio) ed il 31 agosto 2022. Significa che – a meno di successive proroghe – dal 1° settembre tutto torna come prima, cioè bisognerà mettersi a posto entro 30 giorni. Una sorta di «polmoncino» di, insomma, che il legislatore ha voluto dare ai contribuenti con qualche conto in sospeso ...

Advertising

italiaserait : Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento - fisco24_info : Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento: (Adnkronos) - Il decreto Energia contiene un emendamento che cons… - LocalPage3 : Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento -

60 giorni per saldare il conto con il fisco Le comunicazioni di irregolarità, note anche come avvisi bonari, sono gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria che procede, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo ... Atti catastali, visure in tilt Black out Entrate, avvisi dopo Pasqua Il blackout dell'agenzia delle entrate sposta a dopo la Pasqua i pagamenti degli avvisi bonari in scadenza il 30 e 31 marzo Fisco, l'Agenzia delle entrate fa ... Adnkronos Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento (Adnkronos) – Il Fisco raddoppia: 60 giorni di tempo, anziché 30 giorni, per pagare gli avvisi bonari con cui l’Agenzia delle Entrate comunica delle irregolarità da sanare. È una delle novità, ricorda ... Più tempo per pagare gli avvisi bonari del Fisco Il decreto Energia contiene un emendamento che consente di mettersi in regola in 60 giorni anziché in 30. Ma solo per un periodo limitato. Le comunicazioni di irregolarità, note anche comebonari, sono gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria che procede, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo ...Black out Entrate,dopo Pasqua Il blackout dell'agenzia delle entrate sposta a dopo la Pasqua i pagamenti deglibonari in scadenza il 30 e 31 marzo, l'Agenzia delle entrate fa ... Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento (Adnkronos) – Il Fisco raddoppia: 60 giorni di tempo, anziché 30 giorni, per pagare gli avvisi bonari con cui l’Agenzia delle Entrate comunica delle irregolarità da sanare. È una delle novità, ricorda ...Il decreto Energia contiene un emendamento che consente di mettersi in regola in 60 giorni anziché in 30. Ma solo per un periodo limitato.