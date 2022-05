Eurovision 2021, Macron chiese l'espulsione dei Maneskin (Di martedì 10 maggio 2022) L'inviata francese a Rotterdam ha raccontato alla Bbc che il presidente francese l'anno scorso è intervenuto con un messaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) L'inviata francese a Rotterdam ha raccontato alla Bbc che il presidente francese l'anno scorso è intervenuto con un messaggio ...

Advertising

IlContiAndrea : Su Spotify gli stream delle playlist dell'#Eurovision sono aumentati del 594% durante l’edizione 2021, con quasi 27… - Giornaleditalia : Maneskin e la droga a Eurovision 2021, l'intervento di Macron per squalificare la band - infoitcultura : Un commentatore dell’Eurovision 2021: “Macron mi ha scritto durante la finale” - andreastoolbox : #“Macron voleva fermare l’Eurovision 2021 e far squalificare i Maneskin per droga” - witness_mary : RT @itsgebher: E comunque Mata Hari resterà tra le canzoni più amate post Eurovision 2021, a dimostrazione che quel 20esimo posto è stata u… -