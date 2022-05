Da Pistoia a Lourdes: due 80enni in Ape car per portare il cero della pace (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo un viaggio lungo 1248 chilometri, Sauro Innocenti, 82 anni e Carla Bianchini, 78 anni, martedì 10 maggio 2022, sono arrivati a Lourdes. La coppia era partita il sei maggio da Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, a bordo del loro Ape Cargo con un carico molto speciale: un maxi cero della pace alto due metri e dal peso di circa due quintali. Vi raccomandiamo... Il Cammino per Santiago: recensione Ad aver realizzato la candela votiva in formato gigante è stato proprio il signor Innocenti, e il cero fu acceso ad aprile a Cerreto Guidi in occasione della Marcia per la pace nel mondo organizzata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi. La fiamma aveva preso vita dal lume ... Leggi su diredonna (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo un viaggio lungo 1248 chilometri, Sauro Innocenti, 82 anni e Carla Bianchini, 78 anni, martedì 10 maggio 2022, sono arrivati a. La coppia era partita il sei maggio da Chiesina Uzzanese, in provincia di, a bordo del loro Ape Cargo con un carico molto speciale: un maxialto due metri e dal peso di circa due quintali. Vi raccomandiamo... Il Cammino per Santiago: recensione Ad aver realizzato la candela votiva in formato gigante è stato proprio il signor Innocenti, e ilfu acceso ad aprile a Cerreto Guidi in occasioneMarcia per lanel mondo organizzata dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi. La fiamma aveva preso vita dal lume ...

