Covid in Toscana: 10mila morti da inizio pandemia (9 oggi 10 maggio). E nuovo boom di contagi: 3.325 (Di martedì 10 maggio 2022) Sono quasi 10mila i morti per coronavirus, in Toscana, da inizio pandemia. Esattamente 9.949. E sono 9 i decessi di oggi, 10 maggio 2022. Si tratta di 6 donne e 3 uomini con età media di 84 anni. Mentre si registra un nuovo, sensibile rialzo del numero dei contagiati: 3.325 (486 confermati con tampone molecolare e 2.839 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 10 maggio 2022) Sono quasiper coronavirus, in, da. Esattamente 9.949. E sono 9 i decessi di, 102022. Si tratta di 6 donne e 3 uomini con età media di 84 anni. Mentre si registra un, sensibile rialzo del numero deiati: 3.325 (486 confermati con tampone molecolare e 2.839 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

