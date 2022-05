Consiglio Ue conferma Catherine De Bolle a capo dell'Europol (Di martedì 10 maggio 2022) Via libera del Consiglio Ue alla conferma per un secondo mandato alla guida del'Europol per Catherine De Bolle. L'attuale direttore esecutivo, in scadenza a maggio, resterà a capo dell'agenzia europea ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Via libera delUe allaper un secondo mandato alla guida del'perDe. L'attuale direttore esecutivo, in scadenza a maggio, resterà a'agenzia europea ...

Advertising

Gian_Cele : È chiaro come #Draghi stia lavorando per il suo futuro da ex Presidente del Consiglio invece che come attuale Presi… - Movimento4otto2 : Il Consiglio regionale ha provveduto a votare per il rinnovo delle cariche negli uffici di presidenza delle Commiss… - vi__enne : La Commissione conferma che intende comunicare la sua opinione sullo status di Paese candidato dell'Ucraina entro g… - CallMeKendall__ : dopo l'ultima storia di nam ho avuto la conferma che ascoltiamo le stesse canzoni... vieni qua che ti consiglio alt… - Roger7691 : RT @Franciacorta: Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Franciacorta, rinnovato in Assemblea questo martedì, conferma al vertice @s… -