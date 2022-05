Attanasio | padre ambasciatore | ieri mio figlio dimenticato

(Di martedì 10 maggio 2022) "Mioe il carabiniere di scorta uccisi in Congo 'distrattamente' dimenticati nella giornata in memoria delle vittime del terrorismo". Su Rai Radio1, al Gr1 l'amarezza deldell'...

Su Rai Radio1, al Gr1 l'amarezza del padre dell'ambasciatore Luca Attanasio ucciso nel febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. "Ho appreso di questa giornata. Volevo solo sottolineare che le vittime del terrorismo sono tutte, sia nazionali che internazionali. Anche l'ambasciatore e il carabiniere caduti in Congo fanno parte delle vittime del terrorismo" dice Salvatore Attanasio.