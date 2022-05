Venezia a “pagamento” da Luglio 2022 (Di lunedì 9 maggio 2022) Dal prossimo Luglio 2022 prenderà il via il progetto di creare dei varchi di accesso per entrare a Venezia. Lo scopo del progetto è quello di limitare il numero di turisti giornalieri che potranno accedere. Come funziona l’accesso Per accedere a Venezia sarà necessario prenotarsi su un’apposita app, e pagare un contributo d’ingresso dal costo variabile per finanziare il turismo. Questo sistema era già in sperimentazione, ma sospeso a causa del Covid, e quindi già definiti i termini e gli importi della cosiddetta “Tassa di sbarco”, prevista nella legge di Bilancio 2019. Quanto costerà la tassa di sbarco? La tassa di sbarco per entrare a Venezia, che sarà richiesta ai viaggiatori dal 1° Luglio 2022, varierà da 3 fino a 10 euro a persona a seconda dei giorni e potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Dal prossimoprenderà il via il progetto di creare dei varchi di accesso per entrare a. Lo scopo del progetto è quello di limitare il numero di turisti giornalieri che potranno accedere. Come funziona l’accesso Per accedere asarà necessario prenotarsi su un’apposita app, e pagare un contributo d’ingresso dal costo variabile per finanziare il turismo. Questo sistema era già in sperimentazione, ma sospeso a causa del Covid, e quindi già definiti i termini e gli importi della cosiddetta “Tassa di sbarco”, prevista nella legge di Bilancio 2019. Quanto costerà la tassa di sbarco? La tassa di sbarco per entrare a, che sarà richiesta ai viaggiatori dal 1°, varierà da 3 fino a 10 euro a persona a seconda dei giorni e potrà ...

