Ultime Notizie – Twitter, 'troll' alla carica dopo l'annuncio di Elon Musk (Di lunedì 9 maggio 2022) Cresciuti in pochi giorni dall'offerta di acquisto di Elon Musk i peggiori 'troll' di Twitter. A rilevarlo è una rete internazionale di volontari. Negli ultimi tre anni, i volontari hanno monitorato 120 degli utenti bannati più persistenti e che ripetutamente "rigenerano" i profili sul sito di social media. I volontari attualmente si stanno concentrando su quattro gruppi di odio – noti per sostenere la violenza, il razzismo e l'antisemitismo – e li segnalano a Twitter per una rapida rimozione. Secondo un volontario britannico di cui l'agenzia di stampa della Pa ha accettato di mantenere l'anonimato, dall'annuncio dell'accordo di Musk per l'acquisto di Twitter per 34,5 miliardi di sterline, c'è stata un'ondata di attività nella comunità della ...

