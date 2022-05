Ucraina, Salvini: fiduciosi per missione Draghi da Biden (Di lunedì 9 maggio 2022) "Grande fiducia" affinché l'Italia sia "protagonista della distensione in Ucraina". È l'atteggiamento di Matteo Salvini, alla vigilia del viaggio negli Usa del presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Grande fiducia" affinché l'Italia sia "protagonista della distensione in". È l'atteggiamento di Matteo, alla vigilia del viaggio negli Usa del presidente del Consiglio Mario, ...

