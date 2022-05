Striscia la Notizia | Michelle Hunziker positiva al tampone | ecco chi prenderà il suo posto

(Di lunedì 9 maggio 2022)è risultataal Covid e questa sera non siederà accanto a Gerry Scotti dietro al bancone dila. Nuovo cambio dunque a causa del Coronovirus per il tg satirico che quest’anno ha dovuto fare spesso i conti fare il virus che da due anni a questa parte sta mettendo in ginocchio tutti i settori lavorativi. Dopo Enzo Iacchetti lo scorso Febbraio e le due veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti, sostituite da Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva a Novembre perché in quarantena fiduciaria, anche la conduttrice ha dovuto dare forfait perché. Chi ci sarà al suo? Accanto a Gerry Scotti siederà come conduttrice Valeria Graci, già inviata diladal 2014, e famosa per le ...

Michelle Hunziker è risultata positiva a un test rapido per il rilevamento del Covid - 19 e stasera non potrà condurrelainsieme a Gerry Scotti. Dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci " in attesa del risultato del tampone molecolare di Hunziker " torna in veste di conduttrice Valeria ...L'inviato di 'la' ha rivelato di essere in vetta a una speciale e poco ambita graduatoria da quando lavora per il tg satirico di Antonio Ricci : 'Sono al primo posto per numero di ... Truffe sentimentali, 29 persone indagate: Striscia li aveva... - News - Striscia la Notizia (Agenzia Vista) Roma, 9 maggio Ecco le immagini della lunga striscia di bandiere dell'Unione europea attorno al palazzo dell'Ambasciata dell'Ucraina in Italia a Roma. Fonte: Agenzia Vista ...Michelle Hunziker positiva al Covid: l'esito è arrivato dopo essersi sottoposta a un test rapido. Salta il consueto appuntamento con Striscia la Notizia.