Sgarbi esagera contro Chiara Ferragni e Fedez ma loro continuano a festeggiare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sono a dir poco imbarazzanti i commenti di Vittorio, tutti nati dal tema “influencer” ma giustificarli è impossibile. Non si può piacere a tutti e amolti non piacciono ma nell’intervista rilasciata a Mowmag, ricordando una sua frase su quanto siano pirla sia gli influencer che chi acquista seguendo iconsigli, ha parlato degli zatteroni di, e questo è il minimo, per poi arrivare alle offese a. La coppia è a Palermo, nella meravigliosa Sicilia peril compleanno della, non ha ancora risposto, non ha tempo e forse non lo farà mai o forse sarà il rapper a dire quattro paroline sui ...