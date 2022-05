Riforma del catasto con la brutta sorpresa: aumentano le tasse. Stangata sulla casa (Di lunedì 9 maggio 2022) Le indiscrezioni sulle trattative per raggiungere un accordo tra centrodestra e governo sulla Riforma del catasto parlano di un'insolita insistenza dei «Draghi boys», in particolare del capo di gabinetto della presidenza del consiglio, Antonio Funiciello, con la supervisione del meno boys (in termini anagrafici) Francesco Giavazzi, consigliere economico del presidente del Consiglio, per inserire nel testo finale la previsione dell'accostamento accanto alla rendita catastale di un altro valore, calcolato secondo i criteri del decreto 138 del 1998. Una pressione sospetta. Che induce qualche retro pensiero. Legittimo quando si parla del mattone, grande amore italico. Sì perché il Dpr 138 già oggi consente ai Comuni di procedere alla riassegnazione della rendita catastale (dunque del valore dell'immobile ai fini della tassazione) ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Le indiscrezioni sulle trattative per raggiungere un accordo tra centrodestra e governodelparlano di un'insolita insistenza dei «Draghi boys», in particolare del capo di gabinetto della presidenza del consiglio, Antonio Funiciello, con la supervisione del meno boys (in termini anagrafici) Francesco Giavazzi, consigliere economico del presidente del Consiglio, per inserire nel testo finale la previsione dell'accostamento accanto alla rendita catastale di un altro valore, calcolato secondo i criteri del decreto 138 del 1998. Una pressione sospetta. Che induce qualche retro pensiero. Legittimo quando si parla del mattone, grande amore italico. Sì perché il Dpr 138 già oggi consente ai Comuni di procedere alla riassegnazione della rendita catastale (dunque del valore dell'immobile ai fini della tassazione) ...

