Nuovi mezzi per la Protezione Civile di Paullo-Tribiano anche grazie alla generosità dei cittadini

(Di lunedì 9 maggio 2022) Acquistati un furgone con gruppo elettrogeno e un mezzo per il trasporto dei volontari. È il primo passo verso il potenziamento delle dotazioni

Advertising

Tg3web : La morte di un giovane di 24 anni, investito da un'auto a Roma mentre era alla guida di un monopattino, riaccende i… - CronacheMc : Potenza Picena - mikelelomb : @silviozan69 Io invece mi diverto con questi nuovi mezzi di comunicazione come Tik Tok e altri social. Di base c'e'… - QuentinLP8 : Eh pensare ai salottari in TV, a #Caracciolo, #Dottori, #Margelletti, #Magri, #Fabbri e i loro #Limes, #Cesi,… - gazzettamantova : Mantova, nuovi autobus elettrici e a idrogeno: piano Apam da 5.5 milioni Il progetto dell’azienda di trasporto loca… -

LA NAZIONE

... che danno ossigeno nel breve periodo ma non contribuiscono a sostenere la domanda di veicoli... di adoperarsi affinché iante Euro V vengano sostituiti a favore di veicoli di ultima ......guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato... difficoltà nella produzione di Chip 23 Marzo 2022 AMD, cresce nel fatturato anche grazie ai... Croce Verde in festa, inaugurati nuovi mezzi Un’altra morte sul monopattino elettrico, un mezzo con regole effimere e libero di circolare su strada. Matteo Taglienti, militare di soli 24 anni, ha ...A quasi due anni dal lancio, Sky Wifi – la connessione ultrabroadband performante e ottimizzata per lo streaming– è sempre ...