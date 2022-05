Napoli | il tuo prossimo terzino è Matthias Oliveira

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’addio sicuro di Ghoulam e l’incerta permanenza di Mario Rui, potrebbero lasciare la fascia sinistra delpriva di interpreti naturali. Per anni quel reparto è stato considerato l’anello debole della squadra partenopea, viste le altalenanti prestazioni da parte del portoghese (anche se in questa stagione ha giocato molto bene). Probabilmente nella prossima stagione questo L'articolo

Advertising

magicmm16 : @esistenzialinte @cippiriddu seguendo il tuo ragionamento io posso dire che il Napoli nel 2018 l'ha perso lui perch… - Emanuel72607325 : @GhoulamFaouzi Grazie per aver giocato a Napoli, e averlo fatto da Algerino, averlo fatto da napoletano. Averlo fat… - mimmo_on_Ras : @RidTheRock Presente!!! Si tifo Milan...perché MAI i cartonati e MAI i ciucci poiché a Napoli ci vivo. Se non ci ar… - Alex_Cruijff14 : @00Ramon_ @JuveNelCuore88 @Marco562017 Scusa eh, però è semplice quando il tuo avversario più prossimo è la Roma e… - OfficialErth : @LaBibbia @AlbertEinstein @MioGesu @diegomaradona Ah e poi ti faccio vedere quando arriva la bolletta dell'Enel e l… -

napolipiu.com

L'occasione del post dedicato alla madre casalinga, originaria di- che lo dava alla luce ... intanto, scala le classifiche musicali con Bandana, scrive: 'Ti amo mamma e tanti auguri, il...... "Ilvero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di" , la frase dell'opinionista è stata subito interrotta da Armando che ha replicato: "Lui non è di, è di Salerno ... Salernitana , i tifosi stuzzicano il Napoli: “Fai il tuo dovere, la risposta dei partenopei è da applausi” Istrionico ed entusiasta, Jovanotti non si sottrae alle battute coi presenti, ascolta uno dei bambini della scuola recitare una vivace poesia napoletana. Non se ne parla, ma fiorisce dappertutto, come ...Come ci hanno insegnato gli ultimi due anni di pandemia con questo semplice gesto, mai banale, è possibile salvare molte vite ed evitare gravi infezioni soprattutto tra le mura di Asl e ospedali dove ...