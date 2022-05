Mara Venier, clamorosa gaffe: "Quando riparte Domenica In", attimi di gelo in Rai (Di lunedì 9 maggio 2022) Mara Venier ancora alla conduzione di Domenica In. Sembra ormai certo. E, ovviamente, sempre su Rai 1. A confermarlo sono le ultime indiscrezioni ed anche una gaffe che fa in cui è incappata la stessa Venier nel corso dell'ultima puntata del suo show. Per lei un vero record: è alla 14 esima edizione condotta, superando Pippo Baudo che è stato al timone di 13 edizioni. La nuova data d'inizio è fissata per settembre. Appunto, Quando? "Dovremmo cominciare il 12 settembre. Ritorna Domenica In il 12 settembre", dice la conduttrice parlando con la De Angelis che presenta il suo tour. Peccato però che il 12 settembre sia un lunedì: ecco insomma servita la gaffe. Comunque sia, il condizionale è d'obbligo. Intanto, la puntata di ieri fa segnare un ottimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)ancora alla conduzione diIn. Sembra ormai certo. E, ovviamente, sempre su Rai 1. A confermarlo sono le ultime indiscrezioni ed anche unache fa in cui è incappata la stessanel corso dell'ultima puntata del suo show. Per lei un vero record: è alla 14 esima edizione condotta, superando Pippo Baudo che è stato al timone di 13 edizioni. La nuova data d'inizio è fissata per settembre. Appunto,? "Dovremmo cominciare il 12 settembre. RitornaIn il 12 settembre", dice la conduttrice parlando con la De Angelis che presenta il suo tour. Peccato però che il 12 settembre sia un lunedì: ecco insomma servita la. Comunque sia, il condizionale è d'obbligo. Intanto, la puntata di ieri fa segnare un ottimo ...

