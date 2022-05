Luca Tommassini aggredito dalle zie | “Non si può perdonare | vedi come sto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 9 maggio 2022)si emoziona quando vede il suo nome scritto, quando qualcuno lo chiama per nome, suo padre non l’ha mai fatto. Un’infanzia piena di botte, violenza, non accettazione da parte di suo padre ma anche parte dei parenti ha contribuito a fargli del male. Ospite a Oggi è un altro giornoricorda il giorno in cui fuzie. “Non riesco mai a pensare che ce l’ho fatta” il suo passato è sempre presente, se lo porterà dietro per sempre, nonostante il successo che ha avuto, nonostante sia uno dei coreografi più famosi in Italia. La mamma l’ha sempre difeso, lo stesso ha fatto la sorella ma quando ricorda le volte che il padre ha picchiato la madre non dimentica l’episodio più grave. Più volte la madre di...