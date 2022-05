Le relazioni difettose – L’amore immaginario ai tempi dei social: come salvarsi? (Di lunedì 9 maggio 2022) Salve, mi presento: sono Francesca. Napoletana. Laureanda in Giurisprudenza. Ho ventinove anni ( a poco compiuti) e per la terza volta ripeterò il mio ultimo esame di diritto processuale penale (che detta così sembra quasi di stare ad un centro d’ascolto dove le persone, a turno, si presentano ed espongono i propri problemi hahahaha). Un esame che mi sta sfinendo. Letteralmente. Sopportare una bocciatura è sempre un’impresa ma reggerla per due volte è titanica. La felicità faticata si gusta doppiamente, dice il mio papà. Sarà così anche in AMORE? L’AMORE, quel tale, che t’induce a fare cose non normali e singolari, quello che sei pronto ad aspettare, quello faticato .. alla fine come dobbiamo considerarlo? Una vittoria da assaporare o un insuccesso da archiviare? Ammetto di non avere alcun tipo di relazione ma Le confesso che sono perdutamente infatuata di un ragazzo, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Salve, mi presento: sono Francesca. Napoletana. Laureanda in Giurisprudenza. Ho ventinove anni ( a poco compiuti) e per la terza volta ripeterò il mio ultimo esame di diritto processuale penale (che detta così sembra quasi di stare ad un centro d’ascolto dove le persone, a turno, si presentano ed espongono i propri problemi hahahaha). Un esame che mi sta sfinendo. Letteralmente. Sopportare una bocciatura è sempre un’impresa ma reggerla per due volte è titanica. La felicità faticata si gusta doppiamente, dice il mio papà. Sarà così anche in AMORE? L’AMORE, quel tale, che t’induce a fare cose non normali e singolari, quello che sei pronto ad aspettare, quello faticato .. alla finedobbiamo considerarlo? Una vittoria da assaporare o un insuccesso da archiviare? Ammetto di non avere alcun tipo di relazione ma Le confesso che sono perdutamente infatuata di un ragazzo, ...

