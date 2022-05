La convenienza della Cessione del Quinto per i dipendenti pubblici (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche nel 2022 stiamo assistendo ad un aumento delle richieste di credito, Cessione del Quinto inclusa. La Cessione è una particolare tipologia di prestito dedicata ai pensionati e ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. In questo articolo, ci soffermeremo proprio sulla Cessione del Quinto per dipendenti pubblici e statali, che possono godere di tassi molto agevolati in virtù della grande stabilità della loro posizione lavorativa. Prestito a tassi agevolati per i dipendenti pubblici e statali La Cessione del Quinto, infatti, è un prestito non finalizzato senza garante ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 9 maggio 2022) Anche nel 2022 stiamo assistendo ad un aumento delle richieste di credito,delinclusa. Laè una particolare tipologia di prestito dedicata ai pensionati e ai lavoratoricon contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. In questo articolo, ci soffermeremo proprio sulladelpere statali, che possono godere di tassi molto agevolati in virtùgrande stabilitàloro posizione lavorativa. Prestito a tassi agevolati per ie statali Ladel, infatti, è un prestito non finalizzato senza garante ...

