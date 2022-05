Isola dei Famosi 2022, quindicesima puntata in diretta – Il pubblico spedisce Laura e Fabrizia su Playa Sgamada (Di lunedì 9 maggio 2022) Laura Maddaloni L’Isola dei Famosi 2022 prosegue con la quindicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della quindicesima puntata 21.44: Breve anteprima. 21.48: Ilary Blasi entra in studio di nero vestita: “Il titolo di questa puntata è l’alba di un nuovo mondo“. Saluta il pubblico e Vladimir, in versione “predatrice della Savana“, e Nicola, che dà alla collega della “moglie di Tarzan“. Si ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)Maddaloni L’deiprosegue con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.48: Ilary Blasi entra in studio di nero vestita: “Il titolo di questaè l’alba di un nuovo mondo“. Saluta ile Vladimir, in versione “predatrice della Savana“, e Nicola, che dà alla collega della “moglie di Tarzan“. Si ...

turnysol : P.s ragioniamo per bene. Tutto il potenziale trash lo stiamo eliminando, vogliamo vedere l'isola dei famosi o un ri… - PaoloChiparo : RT @_marti18: LORY DEL SANTO SPUTTANA ROGER E GLI ACCORDI DEI TIBURON ?? #isola - salvatrash1 : topolina non ha vinto la pupa e il secchione show per poi uscire dopo una settimana all’isola dei famosi - caseimmobili : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… - zazoomblog : Isola dei Famosi Roger compie un gesto inaspettato: la replica di Estefania spiazza - #Isola #Famosi #Roger… -