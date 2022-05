In settimana arriva primo caldo, sarà quasi estate (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Arriverà in settimana il primo caldo su diverse regioni dell’Italia. Un vero e proprio anticipo d’estate con l’anticiclone africano che dalla Mauritania in pochi giorni raggiungerà la Penisola Iberica, la Francia per poi piegare verso l’Italia a partire da domani, martedì 10 maggio e giorni successivi. Intanto la giornata di oggi, lunedì 9 maggio, sarà ancora influenzata dal vortice che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali. Collocato nei pressi della Sicilia abbandonerà definitivamente l’Italia nella giornata di mercoledì 11, tant’è che fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord. Il Settentrione sarà la prima parte del Paese a essere raggiunta dall’anticiclone africano, poi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Arriverà inilsu diverse regioni dell’Italia. Un vero e proprio anticipo d’con l’anticiclone africano che dalla Mauritania in pochi giorni raggiungerà la Penisola Iberica, la Francia per poi piegare verso l’Italia a partire da domani, martedì 10 maggio e giorni successivi. Intanto la giornata di oggi, lunedì 9 maggio,ancora influenzata dal vortice che in questi giorni ha portato tante piogge e temporali. Collocato nei pressi della Sicilia abbandonerà definitivamente l’Italia nella giornata di mercoledì 11, tant’è che fino ad allora si potranno verificare ancora temporali sugli Appennini e sulle Isole Maggiori, ma sempre meno al Nord. Il Settentrionela prima parte del Paese a essere raggiunta dall’anticiclone africano, poi ...

