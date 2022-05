In cucina per la pace: due chef dalla Russia e dall’Ucraina raccolgono aiuti per le vittime della guerra (Di lunedì 9 maggio 2022) Un’amicizia che supera i conflitti, le frontiere e si unisce in cucina. Un po’ com’è accaduto e abbiamo raccontato sulle pagine di Luce! a Vladimr Reutov, russo di 39 anni, e Roman Korol, 44enne ucraino, proprietari del locale Stravinsky, in centro a Lucca: i due si sono incontrati 20 anni fa a Mosca e in Italia hanno iniziato una nuova vita e la loro attività insieme. Questa volta le protagoniste sono due giovani donne: Olia Hercules e Alissa Timoshkina sono due chef autrici del progetto “CookForUkraine”, nato a inizio marzo come raccolta fondi per aiutare le vittime della guerra in Ucraina. Le due donne, la prima ucraina e l’altra russa, si sono ritrovate insieme in piazza a Londra per protestare contro il conflitto che ha coinvolto i rispettivi Paesi, mostrando come la guerra non ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Un’amicizia che supera i conflitti, le frontiere e si unisce in. Un po’ com’è accaduto e abbiamo raccontato sulle pagine di Luce! a Vladimr Reutov, russo di 39 anni, e Roman Korol, 44enne ucraino, proprietari del locale Stravinsky, in centro a Lucca: i due si sono incontrati 20 anni fa a Mosca e in Italia hanno iniziato una nuova vita e la loro attività insieme. Questa volta le protagoniste sono due giovani donne: Olia Hercules e Alissa Timoshkina sono dueautrici del progetto “CookForUkraine”, nato a inizio marzo come raccolta fondi per aiutare lein Ucraina. Le due donne, la prima ucraina e l’altra russa, si sono ritrovate insieme in piazza a Londra per protestare contro il conflitto che ha coinvolto i rispettivi Paesi, mostrando come lanon ...

