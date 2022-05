(Di lunedì 9 maggio 2022)– Abbiamo avuto modo di apprendere a mezzo stampa la risposta del Ministro della transizione ecologica Cingolani,ù all’interrogazione parlamentare in merito allae sui vincoli che riguardano, presentata dal Senatore De Vecchis nell’Aprile 2021 e le successive osservazioni verso essa, mosse dal Comitato Spontaneo(leggi qui). Come comitato, anche noi abbiamo sentito l’esigenza di esprimere le nostre considerazioni sulla questione”. Così, in una nota stampa,per il centro studi di Mario Baccini. “Il Ministro, oltre a procedere con una breve cronistoria delle opere e degli interventi fatti – spiega il Comitato – o programmati dagli enti competenti, poco aggiunge a ciò di cui già si era a ...

Advertising

ilfaroonline : Sicurezza a Isola Sacra, il Comitato spontaneo: “Serve una nuova idrovora” -

Il Faro online

Auspichiamo però che la realizzazione della terza, della cui importanza il Ministro stesso ne ha richiamato l'esigenza, determini quindi la totale sicurezza del territorio diSacra, ...... un carrello attrezzato con modulo, torre faro e gruppo elettrogeno, un pick up attrezzato ... non ultimo l'emergenza sull'Polvese nell'estate del 2021 che ha visto anche l'intervento ... Idrovora ad Isola Sacra, ViviAmo Fiumicino: “Si sfrutti il Pnrr per mettere in sicurezza tutta la zona” Il direttivo del Comitato: "Auspichiamo che la realizzazione della terza idrovora determini la totale sicurezza del territorio di Isola Sacra" ...Fiumicino – A che punto sono i lavori per il potenziamento delle idrovore di Isola Sacra, zona sud di Fiumicino da anni prigionieri di vincoli idrogeologici Una domanda che si pongono molti residenti ...