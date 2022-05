Gran Premio di Miami, Sainz terzo sul podio: “Voglio di più, ma non è male” (Di lunedì 9 maggio 2022) Miami – “A livello fisico è stata gara difficile. Abbiamo faticato parecchio con le gomme medie, specialmente nel primo stint. Sono stato rimontato e questo ci ha reso la gara più difficile”. Questa l’analisi del Gran Premio di Miami da parte di Charles Leclerc: “Con le hard invece siamo stati molto competitivi. Alla fine pensavo di poter superare Max, ma avevano un vantaggio nel passo. Ma è stato divertente. Bellissimo avere così tante persone sugli spalti e così tanti tifosi Ferrari. Grazie! Io e Max spettacolo? Spero anche io di vedere altre lotte – aggiunge il pilota monegasco – Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo, sarà importante da qui a fine anno. Speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti”. Ottimo podio per Carlos Sainz che si presenta alla premiazione con un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022)– “A livello fisico è stata gara difficile. Abbiamo faticato parecchio con le gomme medie, specialmente nel primo stint. Sono stato rimontato e questo ci ha reso la gara più difficile”. Questa l’analisi deldida parte di Charles Leclerc: “Con le hard invece siamo stati molto competitivi. Alla fine pensavo di poter superare Max, ma avevano un vantaggio nel passo. Ma è stato divertente. Bellissimo avere così tante persone sugli spalti e così tanti tifosi Ferrari. Grazie! Io e Max spettacolo? Spero anche io di vedere altre lotte – aggiunge il pilota monegasco – Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo, sarà importante da qui a fine anno. Speriamo di poter crescere dalla prossima gara in avanti”. Ottimoper Carlosche si presenta alla premiazione con un ...

