Cambiamo | Palozzi | Zingaretti deve fare di più su criticità Pronto Soccorso

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – “Passano i giorni ma certenon passano mai. Purtroppo la sanità di Roma e del Lazio vive ancora momenti critici con idegli ospedali capitolini in difficoltà anche nella giornata di ieri, come apprendiamo dalla stampa. Una situazione precaria e grave, che ormai si verifica con preoccupante sistematicità.” “E, ancora, una situazione che il presidente della Regione, Nicola, e l’assessore competente, Alessio D’Amato, non riescono ad affrontare e risolvere, nonostante annunci e promesse.” “Reputiamo importante e improcrastinabile che si aumenti l’impegno e i provvedimenti per le cure non legate al Covid e si velocizzino le azioni per l’implementazione della sanità di prossimità così da alleggerire ie l’attività del personale, che ...