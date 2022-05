Calciomercato Sampdoria, sfida al Napoli per Galoppo: la situazione (Di lunedì 9 maggio 2022) Calciomercato Sampdoria: contatti tra la dirigenza blucerchiata e l’entourage di Galoppo. Sul giocatore anche l’interesse del Napoli La Sampdoria si è interessata a Giuliano Galoppo, centrocampista classe ’99 di proprietà del Banfield. I contatti sono stati avviati durante il mese di gennaio e, in attesa di conoscere il futuro societario dei blucerchiati, potrebbe concretizzarsi in estate un nuovo affondo. Come riportato da tuttomercatoweb.com, per Galoppo si registra anche la concorrenza del Napoli. Al momento, però, la pista che porterebbe l’argentino verso i partenopei sarebbe fredda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022): contatti tra la dirigenza blucerchiata e l’entourage di. Sul giocatore anche l’interesse delLasi è interessata a Giuliano, centrocampista classe ’99 di proprietà del Banfield. I contatti sono stati avviati durante il mese di gennaio e, in attesa di conoscere il futuro societario dei blucerchiati, potrebbe concretizzarsi in estate un nuovo affondo. Come riportato da tuttomercatoweb.com, persi registra anche la concorrenza del. Al momento, però, la pista che porterebbe l’argentino verso i partenopei sarebbe fredda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

