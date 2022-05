Britney Spears nel suo libro: “Mi hanno dato della pazza, ora parlo io” (Di lunedì 9 maggio 2022) Britney Spears a fine anno pubblicherà un libro autobiografico dove racconterà – senza censura – quello che ha passato nell’ultimo decennio di prigionia. “Uno dei periodi peggiori per me è stato due anni prima che finisse la tutela” – ha dichiarato su Instagram – “Riuscite ad immaginarlo? Instagram era l’unica mia porta con il mondo esterno e facevo vedere che andasse tutto bene. “Vedi Dio, sto bene! Fa che questa cosa finisca in fretta!” Ma il tutto era basato sul fatto che non potessi parlare o essere intervistata finché tutto non fosse finito. Avete idea quando anche mia sorella si è aggiunta insieme al suo libro, dopo tutto quello che mi è successo? Avrei voluto far esplodere l’intera casa, volevo urlare! E non potevo più andare avanti tenendomi tutto dentro”. La cantante ha poi continuato: Pensavo l’altro giorno ... Leggi su biccy (Di lunedì 9 maggio 2022)a fine anno pubblicherà unautobiografico dove racconterà – senza censura – quello che ha passato nell’ultimo decennio di prigionia. “Uno dei periodi peggiori per me è stato due anni prima che finisse la tutela” – ha dichiarato su Instagram – “Riuscite ad immaginarlo? Instagram era l’unica mia porta con il mondo esterno e facevo vedere che andasse tutto bene. “Vedi Dio, sto bene! Fa che questa cosa finisca in fretta!” Ma il tutto era basato sul fatto che non potessi parlare o essere intervistata finché tutto non fosse finito. Avete idea quando anche mia sorella si è aggiunta insieme al suo, dopo tutto quello che mi è successo? Avrei voluto far esplodere l’intera casa, volevo urlare! E non potevo più andare avanti tenendomi tutto dentro”. La cantante ha poi continuato: Pensavo l’altro giorno ...

Advertising

franmugiwaraa : me da miedo Britney Spears…pero la amo - Britwick_ : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears ha dichiarato che il suo libro uscirà a fine anno. “Sedermi e condividere la mia storia con voi potre… - Manu_Bord : Ho beccato Lucky di Britney Spears in radio, il mio umore ha fatto?? - ChristinaThe8th : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears ha pubblicato un lungo post in cui parla del suo libro e di ciò che conterrà. Vi abbiamo tradotto il… - BSNewsItalia : ??| Britney Spears ha pubblicato un lungo post in cui parla del suo libro e di ciò che conterrà. Vi abbiamo tradot… -