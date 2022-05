Anziana sfrattata da abusivi | ristrutturano casa e vivono indisturbati

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’appartamento di via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli, occupato dal novembre scorso dache approfittarono dell’assenza temporanea di una novantenne, sono cominciati lavori di ristrutturazione da parte delle stesse persone che lo occupano senza averne alcun titolo. Ne dà notizia “Il Mattino“. Nonostante ripetuti annunci di un rapido sgombero deglida parte delle autorità, l’inquilina legittima dell’ appartamento, un’insegnate in pensione originaria di Avellino, che si ritrovò da un giorno all’altro i mobili digettati in strada e le serrature dicambiate dagli, non ha potuto riprendere possesso dell’appartamento. L’occupazione risale al 25 novembre 2021, ma nell’antico edificio, che risale al ‘500, sono ben 44 gli appartamenti ...

