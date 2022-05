Ucraina, Cingolani: «Siamo in un'economia di guerra. Il rigassificatore? Dove si farà più in fretta» (Di domenica 8 maggio 2022) Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nel suo intervento al Festival Città Impresa ha detto: «Siamo in un'economia di guerra». Poi ha aggiunto: «Su un... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) Il Ministro della transizione ecologica Robertonel suo intervento al Festival Città Impresa ha detto: «in un'di». Poi ha aggiunto: «Su un...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Giallo sulle parole del ministro Cingolani: 'Sarebbe bene per qualche mese il pagamento in rubli'. Poi ar… - Filippo_Nani : “Diversificare le forniture, creare economie di scala, stoccare le risorse”. La guerra in Ucraina e le conseguenze… - kaisersose99 : @alanfriedmanit @lanavediteseoed vorrei sapere cosa ha fatto il cingolani PRIMA per prevenire il preannunciato caro… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #UkraineRussiaWar #Ucraina Nel piano di accordo europeo sul #gas, la condivisione delle risorse in caso di taglio da pa… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina Nel piano di accordo europeo sul #gas, la condivisione delle risorse in caso di tagli… -