Ucraina, Boris Johnson: 1,3 miliardi di sterline in aiuti militari e umanitari (Di domenica 8 maggio 2022) La Gran Bretagna continua a essere tra i più preziosi alleati degli Usa nella logica del riarmo. Biden ha aumentato gli stanziamenti fino a chiedere al Congresso 33 miliardi di dollar per sostenere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) La Gran Bretagna continua a essere tra i più preziosi alleati degli Usa nella logica del riarmo. Biden ha aumentato gli stanziamenti fino a chiedere al Congresso 33di dollar per sostenere ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Boris Johnson: 1,3 miliardi di sterline in aiuti militari e umanitari #britannico #premier #europa #ucraina… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Boris Johnson: 1,3 miliardi di sterline in aiuti militari e umanitari #britannico #premier #europa… - Quercino2 : RT @Cialtronopoly9: Una cosa che di buono ha fatto , inconsapevolmente, l'Ucraina è che ha fatto ingoiare ai dem del mondo il sovranismo… - ariolele : RT @Cialtronopoly9: Una cosa che di buono ha fatto , inconsapevolmente, l'Ucraina è che ha fatto ingoiare ai dem del mondo il sovranismo… - Gianl1974 : 'Il brutale attacco di Putin non sta solo causando indicibili devastazioni in Ucraina, ma sta anche minacciando la… -