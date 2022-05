Simbolo delle Br in un ascensore del Tg2, la condanna della politica (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Indagano i poliziotti della Digos di Roma sul Simbolo delle Br inciso nel pannello d'acciaio di un ascensore della palazzina nella sede Rai di Saxa Rubra che ospita il Tg2. Ad accorgersi della presenza della stella a cinque punte è stata una giornalista che ha subito allertato i colleghi. Alla redazione del Tg2 e al direttore Gennaro Sangiuliano arriva la solidarietà bipartisan della politica e delle istituzioni. Unanime la condanna contro quello che viene definto in coro "un vile atto intimidatorio". "Piena solidarietà per il gravissimo gesto intimidatorio. La libertà di informazione nel nostro Paese è sacra ed inviolabile, è un principio fondante della nostra democrazia. ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Indagano i poliziottiDigos di Roma sulBr inciso nel pannello d'acciaio di unpalazzina nella sede Rai di Saxa Rubra che ospita il Tg2. Ad accorgersipresenzastella a cinque punte è stata una giornalista che ha subito allertato i colleghi. Alla redazione del Tg2 e al direttore Gennaro Sangiuliano arriva la solidarietà bipartisanistituzioni. Unanime lacontro quello che viene definto in coro "un vile atto intimidatorio". "Piena solidarietà per il gravissimo gesto intimidatorio. La libertà di informazione nel nostro Paese è sacra ed inviolabile, è un principio fondantenostra democrazia. ...

vaticannews_it : La bandiera ha i colori del Corpo - blu giallo e rosso - ed è divisa in 4 campi da una croce bianca, simbolo della… - Pres_Casellati : Solidarietà al direttore @GenSangiuliano e a tutta la redazione del @tg2rai dove è stato ritrovato un simbolo delle… - Open_gol : Il simbolo delle Brigate Rosse nell'ascensore del Tg2, il caso dopo le polemiche sul direttore Sangiuliano alla con… - ParliamoDiNews : Rai, comparso il simbolo delle Brigate rosse in un ascensore del Tg2 #ascensore #Brigate #rosse #Sangiuliano #Tg2 - Candid_S_Voce : Simbolo delle Br in un ascensore del Tg2, la condanna della politica - -